Fransa, Kovid-19'la mücadele kapsamında insanları dijital takibe almayı planlıyor

PARİS (AA) – Fransız hükümetinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, insanları akıllı telefon uygulaması üzerinden takip etmeyi planladığı belirtildi.

Dijital İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Cedric O, Le Monde gazetesine verdiği demeçte, hükümetin hayata geçirmeye karar verdiği "StopCovid" projesi kapsamında, akıllı telefonlar için bir uygulama geliştirileceğini, böylece insanların dijital olarak takip edileceğini ve bu kişinin temasa geçtiği kişilerin tespit edilebileceğini bildirdi.

Söz konusu uygulamanın herkes için zorunlu olmayacağını ve isteyen kişilerin cep telefonlarına yükleyeceğini dile getiren O, uygulamanının nasıl çalışacağına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İki kişi belirli bir süre bir arada yakın mesafede olduğu zaman, birinin cep telefonu söz konusu uygulama sayesinde diğerininkinin referanslarını kaydediyor. Daha sonra iki kişiden birinin Kovid-19 testi pozitif çıkması durumunda diğerine otomatik olarak bilgi ulaşıyor. Bu uygulama geçmiş günlerde temasa geçtiğiniz kişilerin içerisinde Kovid-19 testi pozitif çıkanlar hakkında bilgi veriyor."

O, bu uygulamanın bluetooth teknolojisi ile çalışacağını belirterek, "Bu teknoloji Almanya, Fransa ve İsviçre tarafından yürütülen Avrupa projesinin merkezinde yer alıyor." ifadesini kullandı.

Uygulamanın, kullanıcıların coğrafi konumunu değil kullanıcıların temasa geçtiği kişileri tespit edeceğini anlatan O, bunun geliştirilmesi için çalışmaların başladığını ancak ne zaman hayata geçebileceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

O, muhalefet partilerinden ve iktidardaki parti Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinden (LREM) bazı milletvekillerin, insanların özgürlüklerinin kısıtlanacağı gerekçesiyle bu uygulamaya karşı çıktığını ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.