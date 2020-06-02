Fransa, Libya'da ateşkes görüşmelerinin yeniden başlaması kararından memnun

PARİS (AA) – Fransa, Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, Libya hükümeti ile Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Ülkesinin bu görüşmelerin bir an önce başlayabilmesi ve ateşkes anlaşmasının imzalanması için gereken desteği sağlayacağını ifade eden Mühll, bununla beraber bölgede tansiyonun düşmesi ve Libya konulu Berlin Konferansı'nda anlaşmaya varılan maddelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün Libya hükümeti ile Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Ateşkes görüşmeleri ve ilgili güvenlik düzenlemelerinin, BM misyonunun 23 Şubat'ta 5+5 formatındaki ortak askeri komite görüşmelerinde sunduğu anlaşmaya binaen gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

– Berlin Konferansı

Almanya'da ocak ayında gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından, katılımcı ülkeler ve Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için BM himayesinde üç ayrı müzakere masası kurulması kararlaştırılmıştı.

Görüşmelerden birisi, Libya hükümeti ve Halife Hafter'i temsilen 5'er güvenlik temsilcisinin, BM himayesinde kalıcı bir ateşkesi görüştükleri 5+5 diye isimlendirilen müzakereydi. BM'nin çözüm planı çerçevesinde, ekonomi ve siyasi yol haritaları olmak üzere, karşıt tarafları bir araya getirecek iki ayrı müzakere masası planlanmıştı.

Ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin görüşmeler devam ederken başkent Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin ardından Libya hükümeti, şubat ayı sonunda görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu.