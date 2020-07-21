Fransa Maliye Bakanı: Londra’nın tersine Paris, Huawei’ye yatırım yasağı getirmeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 5G ağında Huawei’ye yasak getiren Britanya’ya teşekkür ziyareti düzenlerken, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie de Huawei açıklaması yaptı.

Le Maire, Huawei’nin Fransa’ya yatırım yapmasının engellenmeyeceğini duyurdu.

Ancak Fransız bakanın açıklaması sonrası, Pompeo, Londra’da düzenlediği basın toplantısında şu mesajı verdi:

“Her ülkenin Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) kendilerine oluşturduğu tehdidi anladığını ve (Çin’e karşı) bizim hakkımız olanı yeniden tesis etmek için hem kendi kendine hem de kolektif şekilde çalıştığını görmek istiyoruz.”

Öncesinde France Info Radyosuna konuşan Le Maire, Britanya’nın tersine Fransa’nın Huawei’nin yatırım yapmasını yasaklamayacağını söyledi.

Fransa’da Çin teknoloji devine ‘toptan yasak getirilmeyeceğini, ancak bazı stratejik öneme haiz hassas yerlerle tesislerin korunacağını’ belirten Maliye Bakanı “Huawei’ye 5G’ye yatırım yasağı getirmeyeceğiz gibi ulusal güvenlik çıkarlarımızı da koruyacağız” dedi.

Paris’in bu pozisyonunu pazartesi günü Çinli yetkililere teyit ettiğini aktaran Le Maire, 4G altyapısının yüzde 30’u Huawei tarafından oluşturulan Fransa’nın hiçbir şirkete ayrımcılık yapmayacağını vurguladı. Diğer yandan Pekin’in Hong Kong ve Uygur politikalarını eleştirdi.