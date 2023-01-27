Fransa ve Almanya’dan İstanbul için terör saldırısı uyarısı

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu, yüksek terör saldırısı riski dolayısıyla Türkiye’deki vatandaşlarına dikkatli olma çağrısı yaptı.
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, dini mekanlar dahil olmak üzere kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.
BİR UYARI DA ALMANYA’DAN
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye için seyahat ve güvenlik önlemlerine ilişkin uyarıda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yaptığı, 27 Ocak 2023 tarihli güncellemeye göre, İstanbul’daki vatandaşlarına olası bir terör saldırı nedeniyle dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.