Fransa ve İngiltere’de ölü sayısı yükseldi!

Reuters’ta yer alan habere göre, Fransa Sağlık Ajansı Direktöri Jerome Salomon, vaka sayısının 25 bin 233’e yükseldiğini duyurdu. Salomon, 2 bin 827 kişinin durumunun ciddi olduğunu belirtti.

İNGİLTERE’DE VAKA SAYISI 8 BİNİ AŞTI

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, son 24 saat içinde corona virüsü nedeniyle hastanede olan 28 kişinin daha öldüğünü duyurdu. Ülkede toplam ölü sayısı 414’e yükseldi.

Yapılan açıklamada, ölen 28 kişiden en küçüğünün 47, en büyüğünün ise 93 yaşında olduğu belirtildi. Karantinada olan hasta sayısının ise 8 bini aştığı ifade edildi.

İNGİLİZ DİPLOMAT CORONA’DAN ÖLDÜ

İngiltere’nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısı Steven Dick’in (37) corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçi Yardımcısı Dick’in ölümünden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

10 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere’nin başkenti Londra’da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye vatandaşı sayısı 10 yükseldi. (Reuters, İHA)

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