Fransa'da Barakacity'nin kurucusu, Charlie Hebdo'nun eski çalışanına karşı siber taciz davasında aklandı

PARİS (AA) – Fransa'da, hükümetçe feshedilen sivil toplum kuruluşu Barakacity’nin kurucusu Idriss Sihamedi, siber tacizle suçlandığı davada beraat etti.

Paris Ceza Mahkemesinde görülen davada, eski Charlie Hebdo dergisi çalışanı Zineb El Rhazoui’nin Müslüman sivil toplum kuruluşu Barakacity’nin kurucusuna yönelttiği siber taciz suçlamaları geçersiz bulundu.

Mahkeme, Sihamedi’nin Twitter üzerinden Rhazoui’ye yönelttiği soruların siber taciz sayılmayacağı, gazetecinin bu sorulara cevap verdiği ve bu nedenle yaşam koşullarının kötüleştiğine dair bir kanıt bulunmadığına hükmetti.

Sihamedi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, karardan memnun olduğunu belirterek avukatlarına teşekkür etti.

Shamedi, Eylül 2020'de İslam karşıtlığıyla bilinen köşe yazarı Zohra Bitan ile eski Charlie Hebdo çalışanı gazeteci Zineb El Rhazoui hakkında "İslam dinini ve Müslümanları hedef almaları için dışarıdan fonlandıkları ve yardım aldıkları" açıklamalarını yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından Sihamedi, evine ve Barakacity'ye baskın yapılarak gözaltına alınan Sihamedi, kısa sürede serbest bırakılmıştı.

Fransa hükümeti Ekim 2020'de Barakacity'yi feshetmiş, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kuruluşun "nefret kışkırtıcılığı yaptığı, radikal İslamcı hareketlerle bağlantısı olduğu ve terör saldırılarını meşrulaştırmaktan haz duyduğunu" ileri sürmüştü.