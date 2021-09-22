Fransa’da bazı okullardaki maske zorunluluğu kaldırılıyor

Fransa’da 4 Ekim’den itibaren vaka sayısının her 100 bin kişide 50’ye gerilediği illerdeki ilkokullarda maske zorunluluğu kaldırılacak.

Günlük vaka sayısının ortalama 7 bin olduğu Fransa’da corona virüsü (Covid-19) kısıtlamaları kısmen gevşetiliyor. Fransa’da Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başkanlığındaki kabine toplantısının ardından Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Attal, 4 Ekim’den itibaren vaka sayısının her 100 bin kişide 50’ye kadar gerilediği illerdeki ilkokullarda maske zorunluluğunun kaldırılacağını belirterek, “4 Ekim Pazartesi gününden itibaren insidansı 50’nin altında olan illerde ilkokul öğrencilerine maske takma zorunluluğu kaldırılacak” ifadelerini kullandı. Bu uygulamanın şimdilik 101 ilden 41 ili etkilediğini kaydeden Attal, sağlık kartının 30 Eylül’den itibaren 12-17 yasındakiler için yürürlüğe gireceğini ekledi.

SAĞLIK KARTI UYGULAMASI

Fransa’da 9 Ağustos’ta 18 yaşından büyük herkes için yürürlüğe giren kişiye özel sağlık kartında, aşı bilgisi, son 48 saat içinde yapılmış negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşme gibi bilgiler yer alıyor.

Covid-19 sağlık kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale geldi.

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