Fransa’da bir kraliyet pitonu bakıldığı evden kaçtı

PARİS (AA) – Fransa’nın kuzeybatısındaki Brest kentinde bir kraliyet pitonunun bakıldığı evden kaçtığı bildirildi.

Kentin Recouvrance bölgesinde yaşayan Ronan adlı Fransız, 2,5 yaşındaki kraliyet pitonunu önceki gün beslemek istediğinde cam kafesinde olmadığını fark etti.

Iggy adını verdiği, yaklaşık 1 metre 60 santimetre uzunluğundaki sarı renkli yılanını tüm apartmanda araması sonuçsuz kalan Ronan, sosyal medyada pitonun kaybolduğunu duyurarak yardım istedi.

Zehirsiz olan kraliyet yılanları, top pitonu olarak da biliniyor. Korktuklarında ya da stres olduklarında kıvrılarak top şeklini alan bu piton türü genelde fare gibi küçük memeli hayvanlarla besleniyor.

Kraliyet pitonu evde bakılabilen bir sürüngen türü olarak biliniyor.