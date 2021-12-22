Fransa’da corona salgınında vaka rekoru

Fransa’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 84 bin 272 yeni vaka tespit edilmesi ile salgının başlamasından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Fransa’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıplarındaki endişe verici artış devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 84 bin 272 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 8 milyon 798 bin 28’e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte kaydedilen 84 bin 272 vaka ile günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Son 24 saatte 170 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 122 bin 116’a yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 3 bin 147’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 118 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

VAKA SAYISININ 100 BİNE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Sağlık Bakanı Oliver Veran, sabah saatlerinde Fransız medyasına yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta günlük vaka sayısının 100 bine ulaşması beklendiğini ve Omicron mutasyonunun, vakaların çoğunluğunu oluşturacağını ifade etti.

5-11 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR AŞILANMAYA BAŞLANDI

Fransa bugün 5-11 yaş arası çocuklar, Covid-19’a karşı aşılanmaya başladı. Pfızer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 120 milyon 588 bin 864 doz aşı yapıldı.

52 milyon 642 bin 823 kişiye tek doz, 21 milyon 222 bin 662 kişiye ise hatırlatma dozu yapıldı. Aşı kampanyasının başlamasından bu yana halkın yüzde 72.5’i (48.8 milyon) ise virüse karşı iki doz aşı yaptırdı.

İlginizi Çekebilir Omicron varyantının ilk görüldüğü bölgeden bir iyi bir kötü haber İlginizi Çekebilir İngiltere’de korkutan rekor: 106 bin 122 yeni vaka…