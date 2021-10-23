Fransa’da geri sayım sürüyor: Anketler Macron’un rakibi olarak Zemmour’u gösteriyor

Fransa’da Ipsos tarafından yapılan ve 16 bin kişinin katıldığı ankete göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Emmanuel Macron’la ikinci turda yarışacak isim Eric Zemmour olarak gösteriliyor.

Sozcu.com.tr

Fransa’da 2022 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Emmanuel Macron’un rakibi olması beklenen adaylar arasında rekabet günden güne artıyor.

Macron’un karşısında şansı olması beklenen en önemli iki isim, aşırı sağcı Ulusal Cephe’den Marine Le Pen ve henüz resmi olarak adaylığını açıklamasa da uzun süredir anketlerde adı geçen gazeteci ve televizyon yorumcusu Eric Zemmour olarak öne çıkıyor.

Independent gazetesi, Fransa’daki son anketlerde Le Pen ve Zemmour arasındaki yarışa ışık tuttu. Ipsos’un Le Monde gazetesi için yaptığı 16 bin kişinin katıldığı ankette Zemmour, Le Pen’in önünde görülüyor.

MACRON’UN OYU 24-28 BANDINDA



Ankete göre Zemmour’un seçimin ilk turundaki oy oranı yüzde 16.5 olarak gösterilirken, Le Pen’in oyu ise yüzde 15-16 arasında değişiyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un oyu ise yüzde 24-28 bandında.

Anket sonuçlarına göre seçimin ikinci turu Macron ve Zemmour arasında geçecek gibi görünüyor.

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