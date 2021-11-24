Fransa’da göçmen teknesi battı

Yazan:
Alaturka Online
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Fransa’dan İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkan bir botun Manş Denizi’nde batması sonucu en az 5 göçmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yayınlanma: 19:38 – 24 Kasım 2021

Fransa’da göçmen teknesi battı

Fransa’nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinden İngiltere‘ye gitmek üzere yola çıkan bir teknenin Manş Denizi’nde battığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada en az 5 göçmenin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin baygın bir halde bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada bir balıkçının yerel saatle 14.00 sıralarında Pas-de-Calais bölgesindeki bir kasaba açıklarında denizde yaklaşık 15 beden tespit ederek ihbarda bulunduğu kaydedildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in olay yerine gideceği bildirildi.

Göçmenler yıllardır İngiltere’ye gitme umuduyla, Hauts-de-France kıyılarına, Grande-Synthe veya Calais gibi kasabalara akın ediyor. İngiltere’ye göre, yılın başından bu yana 22 bin göçmen İngiltere’ye küçük teknelerle ulaşmayı başardı.

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