Fransa'da güvenlik yasa tasarısına karşı yapılan eylemlerin sürdürülmesi çağrısı

PARİS (AA) – Fransa'da basın kuruluşları, insan hakları örgütleri ve sendikalardan oluşan "Genel Güvenlik Yasasına Hayır" Kolektifi, ülkede toplumsal olaylara neden olan güvenlik yasa tasarısına karşı gösterilerin devam edilmesi çağrısında bulundu.

Kolektiften yapılan yazılı açıklamada, ülkede dün 90 kentte tasarıya karşı eylemlerin yapılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Ülke genelindeki gösterilerin barışçıl şekilde düzenlendiği ifade edilen açıklamada, başkent Paris'teki eylemde polisin izlediği stratejinin şiddete yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kolektifin temsilcilerinin görüşme talebini kabul etmediği kaydedildi.

Ülke çapında dün yapılan gösterilerin tepkinin boyutunu gösterdiği aktarılan açıklamada, tasarı geri çekilene kadar eylemlere devam edilmesi çağrısı yapıldı.

Bu arada, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, ülke çapında dün düzenlenen gösterilerde 95 kişinin gözaltına alındığını ve 67 polisin yaralandığını belirtti.

Paris'te dünkü eylemde polis ile protestocular arasında çatışma yaşanmıştı.

Fransız polisi, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti. Eylemciler birçok araç ve çöp bidonu ateşe vermiş, mağaza ve bankaları yağmalamıştı.

Ülkede tasarının özellikle 24. maddesi, basın özgürlüğü ile özel hayatın gizliliğini ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilirken, son dönemde gazetecilere ve eylemcilere karşı uygulanan polis şiddeti tartışma konusu olmuştu.

Tepkiler üzerine tasarının 24. maddesinin yeniden yazılmasına karar verilmişti.

Tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayımlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörürken, gösterilerde "drone" kameralarının yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, protestoculara karşı kullandıkları şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.

Sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.