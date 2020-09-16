Fransa'da İngiliz yolcuya gözaltı sırasında polis şiddeti

PARİS (AA) – Fransa'nın Fleury-les-Aubrais kentindeki tren istasyonunda bir yolcu maske takmayı reddettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı sırada polis şiddetine maruz kaldı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Fleury-les-Aubrais kentindeki tren istasyonunda İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen yolcuya, maske takmayı reddettiği gerekçesiyle gözaltına alınırken polis şiddeti uygulandığı belirtildi.

Haberlerde, söz konusu kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve burada gözaltında kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Orleans Savcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılan görüntülerde, iki polisten birinin ayağıyla yerde yatan şüphelinin kafasını bastırdığı, diğerinin de yolcuyu kelepçelediği görülüyor.

Polisten yapılan açıklamada, söz konusu kişinin cebinden çakı çıkardığı ve polisi yaralamak istediği ancak kendisini yaraladığı ifade edildi.