Fransa'da işsizlik oranı yüzde 9,5'e yükseldi

PARİS (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik darboğaza düşen Fransa'da yılın üçüncü çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 9,5 olarak açıklandı

Araştırma, Çalışma ve İstatistik Birimi, ülkede yılın üçüncü çeyreğindeki işsizlik oranına ilişkin rapor yayımladı.

Rapora göre, temmuz- eylül döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 artarak 9,5 olarak kayıtlara geçti.

İş ve İşçi Bulma Kurumu'na kayıtlı 5 milyon 784 bin kişiden 3 milyon 673 bini işsiz.

Geçen yılın üçüncü çeyreğine göre işsizlik oranında yüzde 11,5 düşüş olsa da tüm yıl bazında bu oranın geçen yıla göre daha da artacağı hatırlatıldı.

– Son 25 yılın en yüksek kamu borcu

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INSEE), eylül ayındaki verilerine göre, ülkenin kamu borcu yılın ikinci çeyreğinde 12,7 puan artarak, son 25 yılın en yüksek artışını kaydetmiş, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 114,1’ine ulaşmıştı.

INSEE, kamu borcunun haziran ayı sonunda mart ayına göre 113,4 milyar dolar artarak 2 bin 638,3 milyar avroya ulaştığını açıklamıştı.