Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 385 kişi hayatını kaybetti

PARİS (AA) – Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 385 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 8 bin 536 artışla 5 milyon 67 bin 216'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 385 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 99 bin 163'e çıktı.

Hastanelerde 5 bin 916'sı yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 262 kişinin tedavisi sürerken, bu sayılar artmaya devam ediyor.

İyileşenlerin sayısı 1147 artışla 310 bin 934'e ulaşırken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 8,8'e yükseldi.

– Aşılanların sayısı 11 milyonu geçti

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 11 milyon 30 bin 780'e çıktı, bunlardan 3 milyon 833 bin 501'ine ikinci doz uygulandı.

Öte yandan Kovid-19 vakalarının artışını ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla bugün eczanelerde bireylerin kendi kendilerine yapabileceği testlerin satışı başladı. Sağlık Bakanlığının aldığı kararla, bu testlerin ücreti 15 Mayıs'a kadar 6 avro, bu tarihten sonra 5,20 avroyu geçmemesi gerekiyor.