Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi

PARİS (AA) – Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı.

Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 342 artışla 90 bin 676 olduğunu belirten Salomon, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 34 bin 193'e yükselmesiyle toplam vaka sayısının 124 bin 869'a ulaştığını söyledi.

Salomon, Kovid-19'dan 7 bin 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 267 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1967 artarak 24 bin 932'ye çıktığını ifade etti.

– Bakımevlerinde can kaybı 4 bin 599'a ulaştı

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 554 ve bakımevlerinde 433 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Salomon, hayatını kaybedenlerin sayısının hastanelerde 8 bin 598'e ve bakımevlerinde 4 bin 599'a ulaştığını, böylece toplam can kaybının 13 bin 197 olduğunu duyurdu.

Salomon, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin arasında 10 yaşından küçük bir çocuğun da bulunduğunu bildirdi. Çocuğun yaşamını yitirmesinde Kovid-19'un dışında başka nedenlerin de olabileceğini dile getiren Salomon, ülkede salgının yayılmasında kısmı düşüş yaşandığını söyledi.

Salomon, halkın evde kalmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.