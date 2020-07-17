Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 152'ye yükseldi

PARİS (AA) – Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 152'ye çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 836 artışla 207 bin 978'e ulaştı.

Son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 152'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 477'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 688 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 208 artarak 79 bin 244 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı da 100 gündür düşüyor.

Başbakan Jean Castex, France 2 kanalında yaptığı açıklamada, salgının ülkede hala risk oluşturduğunu belirterek, Fransızlara sosyal mesafeye uyma ve maske kullanma konusunda uyarıda bulundu.

Ülkede pazartesi gününden itibaren kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale gelecek.