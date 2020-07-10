Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini geçti

PARİS (AA) – Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 4'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 658 artışla 205 bin 904'e ulaştı.

Son 24 saatte 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 4'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 496'ı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 62 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 218 artarak 78 bin 388 oldu.

Yoğun bakımda olan hasta sayısı 93 gündür düşüyor.