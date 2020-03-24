Fransa’da ölü sayısı bini aştı!

Çin’de ortaya çıkan ve hızla Avrupa’yı etkisi altına alan ölümcül corona virüsü Fransa’da da bilançoyu arttırıyor.
Fransa’da 240 kişinin daha corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki ölü sayısının bin 100’e yükseldiği bildirildi.
Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon yaptığı açıklamada, vaka sayısında yüzde 12 oranında artış yaşandığını belirterek toplam sayının 22 bin 304’e yükseldiğini duyurdu.(İHA)
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