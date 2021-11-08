Fransa’da panik: Karakol önünde polislere bıçaklı saldırı

Fransa’nın turistik bölgelerinden Cannes, yeni haftaya bir bıçaklı saldırı ile başladı.

Sozcu.com.tr

Fransa’nın turistik kentlerinden Cannes’da sabah saatlerinde bir bıçaklı saldırı meydana geldi.

Polis karakolu önüne gelen bir saldırgan polis memurlarına bıçakla saldırdı. Yerel saatle 6.35 sularında meydana gelen olayda polis memurlarının yaralandığı açıklandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Darmanin resmi Twitter hesabı üzerinden ,”Bu sabah olay yerine gideceğim ve ulusal polisimize ve Cannes’a desteğimi göstereceğim” dedi.

2022’de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ne hazırlanan Fransa’da son dönemde en büyük sorunlardan biri şiddet ve terör saldırıları olarak öne çıkıyor.

BFM TV, polis kaynaklarına dayandırdığı haberde saldırganın karakol önünde park halindeki bir polis otomobilinin kapısını açarak sürücü koltuğunda oturan polisi bıçakladığını aktardı. Ülkenin önde gelen televizyon kanallarından olan BFM TV, saldırganın ikinci bir polis memurunu da bıçaklamak istediğini fakat üçüncü bir polis memurunun ateş ederek saldırganı yaraladığını ortaya çıkardı.

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