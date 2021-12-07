Fransa’da patlama: 3 katlı bina çöktü

Fransa’nın güneyinde meydana gelen patlamada bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı, kayıp olan 4 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.

Sozcu.com.tr

Fransa’nın güneyindeki Var bölgesine bağlı Sanary-sur Mer’de meydana gelen patlamada, 3 katlı bir bina çöktü. Yetkililer, enkaz altından çıkarılan 1 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtirken, yaralanan 3 kişi ise hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bina enkazında olduğu düşünülen, kayıp 4 kişiyi ise arama çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yetkililer olay yerine gelen ilk ekiplerin yoğun gaz kokusu fark ettiğini belirtti.

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