Fransa’da sağlık çalışanları sokağa indi

Fransa’nın başkenti Paris’te sağlık çalışanları, kötü çalışma şartlarının düzeltilmesi ve maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle sokaklara döküldü.

Fransa’nın başkenti Paris’te sağlık çalışanları bir kez daha sokağa indi. Kötü çalışma şartlarının düzeltilmesi ve maaşlarının iyileştirilmesi için protesto yürüyüşü gerçekleştiren sağlıkçılar, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u taleplerine duyarsız kalmakla suçladı. Hükümetin sağlık politikalarını gözden geçirmesini isteyen ve Val de Grace askeri hastanesi yakınında toplanan sağlık çalışanlarına Genel İş Sendikası da (CGT) destek verdi.

Sağlık çalışanları, corona virüsü salgını nedeniyle kapasitelerinin üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Bizler çalışmaktan yorulmadık ama hükümetin duyarsızlığı, hükümetin haklarımızı vermemesi bizleri çok yordu. Devlet hastanelerinde sağlık çalışanı yetersizliğinden birçok ünite kapandı. Hatta acil servisleri kapatmak zorunda kaldılar” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları hastanelerdeki personel yetersizliğine dikkat çekerken, bazı hastanelerde yaşanan personel eksikliğinden dolayı hastalara gereken ilginin gösterilemediğini belirtti. Sağlıkçılar, Sağlık Bakanı Veran ile Cumhurbaşkanı Macron’un insanları evlerinde ölüme terk ettiklerini iddia etti.

Fransız hükümeti tarafından hemşire ve hasta bakıcılarının, çalışma sürelerinin fazla olmasından dolayı maaşlarına zam yapılacağı açıklanmış olmasına rağmen sağlıkçıların beklentileri karşılanmadı. Protestoya bazı milletvekilleri de destek verdi.

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