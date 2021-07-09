Fransa’da son 24 saatte 4 bin 580 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 580 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 803 bin 687’e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 18 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 302’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 953’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 275 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 59 milyon 808 bin 536 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 35 milyon 556 bin 11’ine tek doz aşı yapıldı.

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