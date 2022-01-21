Fransa’da son 4 gündür günlük vaka sayısı 400 binin üzerinde

Fransa’da Covid-19 salgınında son 24 saatte 400 bin 851 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 16 milyon bin 498’e ulaştığı aktarıldı.

Fransa’da Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı son 4 günüdür 400 binin üzerinde seyrediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 400 bin 851 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 16 milyon bin 498’e ulaştığı aktarıldı.

Son 24 saatte 233 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 128 bin 347’ye yükseldiği belirtildi. Ülke genelinde 3 bin 792’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 457 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

AŞI KARTINA İLİŞKİN YASA TASARISI ONAYLANDI

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede bugüne kadar 134 milyon 689 bin 978 doz aşı uygulanırken, toplam nüfusun yüzde 79,7’si en az bir doz aşılandı.

Öte yandan Fransa Anayasa Mahkemesi, 16 Ocak’ta Ulusal Meclis tarafından kabul edilen Covid-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısını onayladı. Covid-19 aşı kartı, 24 Ocak’tan itibaren restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüsler ile yapılan uzun mesafeli toplu taşımada, hastaneler ile huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelecek. Böylece bu yerlere erişebilmek için negatif PCR test sonucu kabul edilmeyecek.

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