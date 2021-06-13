Fransa’da son durum: Vaka sayısındaki artış sürüyor

Fransa’da corona virüsü(Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 740 bin 665’e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 13 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 390’a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 106’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 480 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 44 milyon 281 bin 785 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 30 milyon 252 bin 980’ine tek doz, 14 milyon 28 bin 805’ine ise iki doz aşı yapıldı.

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