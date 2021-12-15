Fransa’dan Doğu Akdeniz çıkışı: Türk denizi değil

Suların durulmadığı Doğu Akdeniz’le ilgili olarak Fransa’dan Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafına destek geldi. Fransa Senatosu Başkanı, “Doğu Akdeniz Türk denizi değil” dedi.

Sozcu.com.tr

Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında Yunanistan’ın da dahil olduğu Doğu Akdeniz gerginliği sürerken, Atina’yı ziyaret eden Fransa Senatosu Başkanı Gerard Larcher’dan Rum tarafına destek geldi.

Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le bir araya gelen Larcher, Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’yle röportajında “Doğu Akdeniz Türk denizi değil” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırlarının aynı zamanda Avrupa Birliği’nin sınırları olduğunu söyleyen Fransız yetkili, Fransa ve Yunanistan arasındaki askeri işbirliğinin bölgeye istikrar getiren bir faktör olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz’le ilgili Türkiye’den gelen tepkilere dair konuşan Fransa Senatosu Başkanı Larcher, şunları söyledi:

“Doğu Akdeniz ve Akdeniz’in tamamı bir Türk denizi değil. Etimolojik olarak bizim deniz demek ve bizler Akdeniz’e kıyısı olan komşu ülkeleriz. Doğu Akdeniz’de istikrar için özellikle Yunanistan’a ihtiyacımız var.”

FRANSA BÖLGEYE AMİRAL GEMİSİ GÖNDERMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen sene Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama faaliyetlerine karşı çıkmış, ardından ülkenin savaş uçakları eşliğinde bölgeye amiral gemisi göndermesi tansiyonu daha da yükseltmişti.

Fransa ve Yunanistan, geçen eylül ayında askeri ve savunma işbirliği anlaşmasına imza atmış, Türkiye anlaşmaya tepki göstermişti.

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