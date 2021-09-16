Fransa’dan IŞİD’e büyük darbe: Sahraaltı Afrika lideri Adnan Abou Walid al Sahraoui öldürüldü

Fransa, terör örgütü IŞİD’le mücadelede önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terör örgütünün Sahraaltı Afrika’daki lideri Adnan Abou Walid al Sahraoui’nin öldürüldüğünü açıkladı.

Sozcu.com.tr

Fransa, terör örgütü IŞİD’e yönelik Mali’de düzenlediği operasyona dair kritik bir gelişmeyi dünya kamuoyuna duyurdu. Fransız ordusunun Mali’de görev yapan gücü, IŞİD’in Sahraaltı Afrika’daki bir numaralı ismi Adnan Abu Walid al-Sahrawi’yi öldürdüklerini açıkladı.

Ordunun gerçekleştirdiği operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelişmeyi doğruladı.

Macron açıklamasında, “Adnan Abou Walid al Sahraoui, IŞİD’in Sahraaltı Afrika’daki lideri Fransız güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bu terörist gruplarla bölgedeki mücadelemizde bir başka başarı. Terörle mücadelede hayatını kaybeden kahramanlarımızın fedakarlıkları boşa gitmeyecek. Afrikalı, Avrupalı ve Amerikalı ortaklarımızla beraber bu mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD’DEN BAŞINA 5 MİLYON DOLAR ÖDÜL



Sahraoui, Mali, Nijer ve Burkina Faso gibi ülkelerdeki eylemlerin baş sorumlusu olarak gösteriliyor. Sahraoui, 2020 yılında Fransız yardım gönüllülerinin öldürülmesi ve 2017 yılında Nijer’de ABD askerlerine yönelik saldırıların ardından aranıyordu. ABD söz konusu saldırıların ardından Sahroui’nin başına 5 milyon dolar ödül koymuştu.

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