Fransa’nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı sert konuştu: Azınlık propagandası yok

Nisan ayında sandığa gitmeye hazırlanan Fransa’da göçmen karşıtı, Müslüman karşıtı bir tutum sergileyen aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

Nisan ayında seçimlerin gerçekleşeceği Fransa’da aşırı sağcı aday Eric Zemmour çok sert açıklamalarda bulundu… İslam karşıtı ve göçmen karşıtı bir duruşu olduğu bilinen ve geçmişte yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken Zemmour tartışma yaratan açıklamalarına devam etti.

Son dönemde aşırı sağcı adayların artmasıyla birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Macron karşısında anketlerde geriye düşen Zemmour, ırkçılık karşıtlarına, homofobi karşıtlarına ateş püskürdü. Eşcinselliği destekleyenlerin ve ırkçılık yapılmasını engelleyenlerin gençlerin beynini yıkadığını dile getiren Zemmour, eğitim sisteminin daha da muhafazakarlaşması gerektiğini söyledi.

Zemmour, “Son 40 yılda çocuklarımız yanlış eğitim aldı. Okullar LGBT ve ırkçılık karşıtı ideolojiyle çocuklarımızın beynini yıkadı” dedi.

Eğitim sistemiyle ilgili vaatlerini de duyuran Zemmour, çocukların önlük giymesi gerektiğini de söylerken düzenlediği basın toplantısında gazetecilere de ateş püskürdü. Zemmour, “Ben bu zamana kadar gazetecileri seven birini tanımadım. Bütün Fransa sizden nefret ediyor” dedi.

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