Fransa’nın sağcı cumhurbaşkanı adayına saldırı

Gelecek yıl yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan aşırı sağcı Eric Zemmour ilk mitingini dün gerçekleştirdi. Zemmour’un mitingi sırasında faşizm karşıtı bir gösterici çiçeği burnunda cumhurbaşkanı adayına saldırdı.

Sozcu.com.tr

Fransa’da gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde son hazırlıklar tamamlanıyor… Geçen hafta cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacağını resmen duyuran aşırı sağcı televizyon yorumcusu Eric Zemmour, dün ilk mitingini gerçekleştirdi.

Fakat Zemmour’un mitingi aşırı sağcılar ile ırkçılık ve faşizm karşıtlarını karşı karşıya getirdi. Mülteci krizini bitirmeyi amaçladığını söyleyen Zemmour’un 1 saatlik konuşması sırasında “Yaşasın Fransa” sloganları atılırken, İslam ve göçmen karşıtı Zemmour’un mitingi sonrasında ortam gerildi.

Zemmour’un aşırı sağcı destekçileri ile Zemmour karşıtları arasında arbede yaşanırken, bir gösterici Zemmour’u boynundan tutup alaşağı etti. Bu anlar kameralardan anbean görüntülenirken güvenlik güçleri Zemmour’u güçlükle ortamdan çıkarabildi.

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Villepinte’deki bir gösteri merkezinde düzenlenen etkinlikte yaşanan arbedede en az 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Fransa’nın önde gelen medya kuruluşlarından BFM TV, 10 binden fazla kişinin alanı doldurduğunu açıklarken, “Cumhurbaşkanı Macron da dahil hiçbir aday bu kadar kalabalığı bir araya getiremez” yorumunu yaptı.

Polis etkinliği sabote etmeye çalışan en az 48 göstericinin yakalandığını açıkladı. Fransız medyası yakalanan göstericilerin molotof kokteyli ve asit dolu şişeler taşıdığını aktardı.

Bu yılın başında yaptığı İslam ve göçmen karşıtı açıklamalarla anketlerde destek oranını artıran Zemmour, son dönemde girdiği polemiklerle destek kaybı yaşadı.

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