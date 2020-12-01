Fransa'nın Senegalli askerlere yaptığı Thiaroye Katliamı'nın üzerinden 76 yıl geçti

DAKAR (AA) – Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan dönen Senegalli askerlere 1 Aralık 1944'te yaptığı Thiaroye Katliamı'nın üzerinden 76 yıl geçse de katliamda tam olarak kaç askerin öldürüldüğü hala bilinmiyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda Fransız Batı Afrikası bünyesinde savaşan Senegalli nişancılara (Tirailleurs Senegalais) yapılan katliamın üzerinden 76 yıl geçmesine karşın Fransa'nın olaya ilişkin sır perdesini aralamak adına arşivlerini açması bekleniyor.

Fransa saflarında savaştıktan sonra Dakar'a gönderilen ancak "isyan çıkarttıkları" gerekçesiyle Thiaroye Askeri Kampında öldürülen Senegalli nişancıların sayısı bugün hala belirsizliğini koruyor.

Paris yönetimi bu sayının uzun süre 35 olduğunu söylese de 2014'te dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Thiaroye mezarlığına yaptığı ziyarette 70 kişiden bahsetmesi, gerçek sayının tahmin edilenden fazla olduğunu ortaya koydu.

Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaklaşık 400 Senegalli nişancının Fransız askerleri tarafından öldürüldüğünü belirterek, Fransa'dan arşivleri açmasını istiyor.

Katliamın yıl dönümüne ilişkin hükümet kanadından açıklama gelmezken, muhalefet partisi PASTEF lideri ve 2019'daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Ousmane Sonko, katliamın arkasındaki gerçeğin gün yüzüne çıkarılmasını talep etti.

Sonko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurbanların gerçek sayılarının kamuoyuyla paylaşılması ve bu kişiler için iadeiitibar gerektiğini kaydetti.