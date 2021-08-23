Fransa’ya kaçan FETÖ’cüler tekneleri bozulunca Girit’ten siyasi sığınma istedi

Türkiye’den bindikleri 14 metrelik yelkenli tekne ile Fransa’ya gitmek üzere yola çıkan ve Girit Adası açıklarında tekneleri bozulan 8 FETÖ üyesinin Girit Adası’ndan siyasi sığınma talebinde bulundukları belirtildi.

Yaşar ANTER

Türkiye’den bindikleri 14 metrelik yelkenli yat ile Fransa’ya gitmek üzere denize açılan ve aralarında polis ve askerlerinde bulunduğu iddia edilen 8 FETÖ üyesinin Girit Adası açıklarında teknelerinin bozulması üzerine Yunanlı balıkçılar tarafından kurtarılarak Tsoutsoura limanına çekildiği belirtildi.

SİYASİ SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDULAR

Haberi Yunanistan’da yayın yapan www.ekriti.gr sitesi okuyucularına duyurdu. Yunanistan sahil güvenliğinden yardım istedikleri belirtilen sekiz kişinin siyasi sığınma talebinde bulunduğu, polisin sekiz kişiyi halen teknede beklettiği belirtildi.

ROTALARI FRANSAYDI

Yunanistan medyasında yer alan haberde FETÖ üyesi olduklarını ve siyasi sığınma talebinde bulundukları belirtilenlerin Fransa’ya gitmek için yola çıktıkları ancak teknenin bozulması sonucu Girit Adası’na çekildikleri belirtildi.

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