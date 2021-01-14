Fransız fırıncı, açlık grevi sayesinde Gineli çırağının sınır dışı edilmesini önledi

PARİS (AA) – Fransa’nın Besançon kentinde fırıncı Stephane Ravacley, Gineli çırağı Laye Fode Traore'nin sınır dışı edilmemesi için başlattığı açlık grevinde amacına ulaştı.

Çırağının sınır dışı edilmemesi için 10 gündür sürdürdüğü açlık grevinde 8 kilo kaybeden ve rahatsızlanmasının ardından dün hastaneye kaldırılan fırıncı Ravacley, çırağıyla birlikte Haute-Saone bölgesi yetkilileriyle görüştü.

Besançon’da 24 yıldır fırıncılık yapan Ravacley, çırağının sınır dışı edilmeyeceğini, haftaya salı günü yeniden işe başlayacağını duyurdu.

Fırıncı, karardan çok mutlu olduğunu, artık ülke genelinde benzer durumdaki kişiler için mücadele edeceklerini söyledi.

Haute-Saone yönetiminden yapılan açıklamada da Traore’nin dosyasına eklenen yeni belgelerin incelendiği ve Fransa’da kalmasına izin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, örnek entegrasyon başarısı ve mesleki beklentileri dikkate alınarak Gineli çırağa oturma izni verilmesi kararının alındığı ifade edildi.

– Fransız ünlü simalar Macron'a çağrıda bulunmuştu

Suriye ve İtalya üzerinden Fransa’ya gelen Traore, Ravacley'in yanında çırak olarak işe başlamıştı.

Ancak 2 Ocak’ta 18 yaşını dolduran çırağının sınır dışı edileceğini öğrenen Ravacley, mesleği öğretmek için genç çırak bulmakta zorlandığını belirterek, işini başarıyla yapan Traore’nin kalması için imza kampanyası başlatmış ve yaklaşık 10 gün önce açlık grevine gitmişti.

İmza kampanyasına 220 binden fazla kişi katılırken, aktör Omar Sy, sinema sanatçısı Marion Cotillard'ın yanı sıra çok sayıda ünlü isim, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ravacley'in grevini sonlandırmak için girişimde bulunması çağrısı yapmıştı.