“Fransız Guantanamo Kampı” kurmak isteyen aşırı sağcı lider ön seçimlerde önde!

Fransa’da ‘Guantanamo Kampı’ kurmak isteyen, İslam ve göçmen karşısı aşırı sağcı lider Eric Ciotti, Les Républicains partisine başkan adayı seçmek için yapılan ilk tur oylamada birinci oldu.

“Kitlesel göçü durdurmak” için referandum talep eden ve terörle mücadele için “Fransız Guantanamo Körfezi” kurmak isteyen aşırı sağcı Fransız milletvekili Eric Ciotti, sağcı Les Républicains partisine başkan adayı seçmek için yapılan ilk tur oylamada birinci oldu.

Nicolas Sarkozy’nin partisi Les Républicains üyeleri perşembe günü yapılan ilk tur oylamada,

İslam ve göçmenlik konusundaki sert görüşleri ile tanınan 56 yaşındaki politikacı Éric Ciotti lehine oy kullandı. Sürpriz bir şekilde ilk sıraya yükselen Ciotti, Fransa’nın ilk kadın cumhurbaşkanı olmak isteyen eski Sarkozy hükümetinde bakanlık yapan Valérie Pécresse’ye karşı ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Ciotti, birincil kampanya sırasında, Fransız aşırı sağının birçok fikrine onay vererek ve “siyasi doğruculuk tabularına” karşı savaşmaya söz vererek TV tartışmalarının en çok konuşulan ismi olmuştu.

Ciotti, başarısının, dürüstlüğüne ve “Fransa’nın Fransız kalması için popüler momentuma” bağlı olduğunu söyledi.

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