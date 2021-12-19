Fransız medyası: TL değer kaybetti Türklerin ilaç yarışı başladı

Türk Lirası’nın değer kaybı uluslararası kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor… Fransız haber ajansı AFP, Türkiye’deki dolar kuru dolayısıyla birçok eczanede ilaç kalmadığını yazdı.

Sozcu.com.tr

Fransız haber ajansı AFP, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı. Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle birlikte binlerce Türk vatandaşının eczanelerde “ortadan kaybolan ithal ilaçları” bulmak için bir yarışa girdiğini yazan ajans, özellikle nadir görülen hastalıklardan muzdarip olan Türklerin eczaneleri arşınladığı ve ithal ilaçları bulmaya çalıştığını aktardı.

Ajans, “Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geleneksel piyasa teorisine karşı çıkan kararlarıyla hızlanan döviz çöküşüyle birlikte zorlanıyor. Türkiye’nin lideri, benzer durumda olan ülkelerde normalde yapılacak olanın tersini yapıyor. Türk Lirası sadece Kasım ayında değerinin yüzde 40’ını kaybetti. Bir TL ile Ocak ayında 13 ABD senti alınabilir” yorumunu yaptı.

AFP’de yer alan haberde, “Kriz, insanların birikimlerinin değerini yok etti ve temel ihtiyaçları daha da pahalı hale getirdi. Birçok insan resmi yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu durum ayrıca diyabetten, kansere, gripten kalp rahatsızlıklarına birçok alanda ithal ilaçların Türkiye’deki 27 bin eczanede bulunmasını neredeyse imkansız hale getirdi” denildi.

“YERİNE YENİ İLAÇ ALAMIYORUZ”

Ajansa konuşan sağlık çalışanları, yabancı ilaçlara olan bağlılığı azaltmak için uzun vadeli bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Ajans, küresel ölçekte hammaddenin tedarik sıkıntısı sebebiyle de fiyatların arttığına dikkat çekti.

AFP’ye konuşanlar ise çocuklar için geliştirilen şurupların tedarikinde sorun yaşandığını öne sürerken, ateş, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi hastalıklar için de ilaç sıkıntısının büyük olduğunu aktardı. Ajansa konuşan bir eczacı ise, “Diyabet, hipertansiyon, astım gibi hastalıklar için ilaç bulamamaya başlıyoruz. Bu bir ilaç krizine dönüşebilir. Yerine yenisini alamadığımız için şu an elimizdeki ilaçlar bütün stokumuz” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir Bloomberg Erdoğan’ın memleketi Rize’ye gitti: AKP’ye güven azalıyor İlginizi Çekebilir New York Times’tan Türkiye yorumu: Hızlandıran Erdoğan oldu