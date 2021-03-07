Fransız milyarder helikopter kazasında öldü

Olivier Dassault, Normandiya’da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti. Fransa’da millettvekilliği de yapan Dassault dünyanın 361’inci en zengin kişisiydi.

Reuters’ta yer alan habere göre, 69 yaşında hayatını kaybeden Olivier Dassault, Rafale savaş uçaklarını üreten ve Le Figaro gazetesinin sahibi olan milyarder Serge Dassault en büyük oğluydu.

Dassault’un öldüğünü açıklayan Macron, “Olivier Dassault Fransa’yı severdi. Sanayinin kaptanı, milletvekili, yerel seçilmiş yetkili, hava kuvvetlerinde yedek komutan: yaşamı boyunca ülkemize hizmet etmekten, varlıklarına değer vermekten asla vazgeçmedi. Ani ölümü ailesi ve sevenleri için büyük bir kayıptır” ifadesini kullandı.

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