Freni boşalan kamyonet okul bahçesine uçtu! Yaralılar var

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Alaturka Online
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Kaza, Çankaya ilçesinde Metin Akkuş Mahallesi, İlker Caddesi’nde meydana geldi. 58 BM 567 plakalı kağıt yüklü kamyonet, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında bulunan Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR 

Kazada, sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Okulun bahçesine düşen kamyonet, vinç ile kaldırıldı. DHA

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