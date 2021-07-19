Freni boşalan minibüs apartmana çarptı

Kaza saat 23.30 sıralarında Çiğli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki minibüs, freninin boşalması sonucu kaymaya başladı. Yokuştan aşağıya doğru kontrolsüz şekilde giden servis minibüsü, yol kenarında bulunan demir korkulukları aşarak bir apartmanın duvarına çarptı.

Servis minibüsü asılı kalırken, şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Minibüsün çarptığı apartmanda oturanlar sarsıntı ile birlikte büyük korku yaşadı. Servis minibüsü ve apartmanda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)