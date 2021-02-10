Freni patlayan süt kamyonu 5 araca çarparak durabildi

KAYSERİ (AA) – Kayseri'de freni patladığı iddia edilen süt kamyonu kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarparak durdu.
E.Y'nin kullandığı 46 LV 971 plakalı süt kamyonu, Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobil ve hafif ticari araca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kamyon sürücüsü E.Y. aracı freni patladığı için durduramadığını iddia etti.
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