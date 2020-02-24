Frutti Extra Bursaspor Galatasaray Doğa Sigorta ile berabere kaldı

Euro Basket 2021 Grup Elemeleri maçları nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Frutti Extra Bursaspor, İstanbul’da oynadığı hazırlık maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile 82-82 berabere kaldı. İki yabancı oyuncusu Gian Clavell’in Porto Riko; Gabriel Olaseni’nin de İngiltere Milli Takımı’nda olması nedeniyle karşılaşmada 3 yabancıyla mücadele eden Potanın Timsahları, rakibi ile başa baş mücadele verdi.

28 Şubat Cumartesi günü saat 17.30’da evinde Teksüt Bandırma ile oynayacağı lig maçının provasını yapan Frutti Extra Bursaspor’da Ender Arslan 19, Chris Jones 14, Perry Jones 13, Duşan Cantekin 13, Tevfik Akdamar 12, Can Maxim Mutaf 9 ve Gerard Robinson 2 sayı ile oynadı.