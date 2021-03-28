Frutti Extra Bursaspor'da Sezer Sezgin güven tazeledi

BURSA (AA) – ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da Sezer Sezgin, yapılan olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barış Spor Salonu'nda gerçekleşen olağan genel kurulun ikinci toplantısına 100 üyenin 52'si katılırken, kongrenin divan başkanlığını Ömer Keskin yaptı.

Yönetimin faaliyet raporunun yanı sıra gelir gider tablosunun açıklandığı kongrenin ardından 3 yılda bir mayıs ayında yapılacak mevcut yönetimin seçimine geçildi.

Olağan genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan, Sezer Sezgin üyelerin tekrar onayını alarak başkanlığa seçildi.

Sezgin, genel kurul üyelerine teşekkür ederek "Sezona genç bir antrenörle başladık ancak işler istediğimiz gibi gitmedi. Ardından kan değişimine gitmek zorunda kaldık. Bu süreçte bize destek olan Uludağ İçecek AŞ'ye teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftardan uzak mücadele etmenin de kendilerini zorladığını vurgulayan Sezgin, şöyle devam etti:

"İnşallah en kısa sürede taraftarımıza da kavuşacağız. Bundan sonra da Bursaspor armasını ve Frutti Extra ismini en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız. Bize geride kalan süreçte desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer'e teşekkür ediyorum."

Sezer Sezgin başkanlığındaki yönetim kurulunda Mustafa Demiralay, Adnan Orhan, Onur Çelikyay, Yalçın Cambaz, Caner Zengin ve Selçuk Çelik yer aldı.