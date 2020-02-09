Fuat Çapa: Önümüzdeki haftadan itibaren…

Süper Lig’in 21. hafta mücadelesinde Galatasaray’a sahasında 3-0 mağlup olan ve ligde 17. sıraya gerileyen Kasımpaşa’da Teknik Direktör Fuat Çapa, karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı. Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Çapa, “Yapmış olduğumuz analizlerde Galatasaray’ın neler yapabileceğini çok iyi biliyorduk. Yeni bir takım olduğumuz için de takımımızın neler yapabileceğini de görmek istiyorduk. Çok sayıda yeni oyuncu aldık. Bu açıdan hem bireysel hem de takım olma adına, şampiyon adaylarından birisi önünde ne gibi bir reaksiyon göstereceğimiz adına iyi bir maçtı. Karşılaşmaya iyi de başladık. İlk 7-8 dakika rakibi oynatmama ve kanatları durdurma adına iyi bir form çıkardık. Kazandığımız toplarda, rakip bekler çok ileriye çıktığı için arkalarına atacağımız topları değerlendirme planıyla çıktık sahaya. Yediğimiz ilk gol direncimizi düşürdü. 30-35 dakika maçı berabere götürebilseydik, farklı bir maç izlerdik. İlk 2 gol biraz şanssız ve talihsiz goller oldu. Yeni bir takım olmanın sıkıntılarını şu şekilde yaşadık. Belirli bir noktaya geldik, 18’e geldik ama bu noktadaki koordinasyonu sağlayamadık. Karşılaşmayı tekrar gözümüzün önüne getirirsek, Galatasaray ikinci yarıda tempoyu düşürdü. Biz de 18 etrafında topla buluştuk ama koordinasyon eksikliğinden dolayı tehlike oluşturamadık. Bu maç, bize çok fazla veri verdi. Bundan sonraki karşılaşmalar, direkt rakibimiz durumundaki ekiplere karşı olacak. Antalyaspor, Denizlispor maçları bizim adımıza hayati maçlar. Biraz daha fazla mesai harcayarak saha içini toparlamalıyız” diye konuştu.

“Bu kadar değişikliğin bir nedeni vardır”

Transfer döneminin başında göreve gelmesi halinde, takımda bu kadar değişiklik olmasını isteyip istemeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Fuat Çapa, “Bu kadar oyuncu değişikliği olduysa bunun bir nedeni vardır. Hiçbir kulüp nedensiz bu kadar değişikliğe gitmez. Diğer taraftan da Kasımpaşa bir şeyler yapmak zorundaydı. İlk yarı da pek iç açıcı geçmedi” dedi. Saha içinde bazı noktaları değiştirmeleri gerektiğini söyleyen Çapa, “Bloklar arasındaki mesafeleri gördünüz. Galatasaray geriden oyun kurarken, buradaki mesafeler çok net şekilde görüldü. Tabii ki Galatasaray’a karşı oynadığımızı göz ardı etmeyelim. Son 2 sezonun şampiyonuna karşı oynadık. Ama bizim de acilen daha fazla mesai sarf ederek saha içi ve saha dışı koordinasyonu sağlamamız gerekiyor. Birçok oyuncu birbirlerini yeni yeni tanımaya başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren iyi bir Kasımpaşa olacaktır sahada. Kanatlarda farklı bir beklentim vardı ama bunu başaramadık, basit top kayıpları yaşadık” diye konuştu.

Son olarak amaçlarının her oyuncuyu kazanmak olduğunu söyleyen Çapa, “Oyuncu kendisi de bu işin içinde olduğunu göstermeli. Burada isim önemli değil. Bulunduğumuz konumda tamamen bu yükü taşıyabilecek, Kasımpaşa’nın Süper Lig’de devam edeceği oyuncu grubuna ihtiyacımız var. Burada isimlere takılmamak lazım” diyerek sözlerini tamamladı.