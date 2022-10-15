Fuat Oktay: Çok elim bir kaza yaşadık

Bartın Amasra’da maden ocağı faciasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası Rıdvan Acet (41), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı cenaze namazının ardından Kazpınar köyü mezarlığında toprağa verildi.

Bartın Amasra’da maden ocağı faciasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası Rıdvan Acet için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze sonrası konuşan Fuat Oktay, şunları söyledi:

* “İman ediyoruz ki Allah’tan geldik, dönüşümüz de Allah’a olacaktır. Çok elim bir kaza yaşadık. Yüreğimiz yandı. Türkiye’nin yüreği yandı. İnsanlığın yüreği yandı. Hepimizin acısı çok taze. Allah kaybettiğimiz tüm şehitlerimize rahmet eylesin.

* 41 kardeşimizi kaybettik, Allah gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Biliyoruz, ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz devlet olarak sonuna kadar bugüne kadar nasıl olduysa bugün de sonuna kadar bu kardeşlerimizin yakınlarının, eşlerinin, çocuklarının yanında olacağız.

* Emrullah da burada, Ebru da burada; onlar artık bize emanettir. Devlet olarak biz gereğini yapacağız. Her birimiz de sonuna kadar çalışıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin.”

Maden işçisinin oğlu Emrullah Acet ise babasının mezarı başında taziyeleri kabul etti. (DHA)

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu Bartın’da peş peşe sordu: 20 yıldır neredesiniz ya? Bu ailelere kim hesap verecek?