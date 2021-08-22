Fuat Oktay, EKK’nın ilk toplantısına başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) ilk toplantısına başkanlık edecek.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 10.00’da gerçekleşecek toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık edecek.

Toplantıya ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak.

Toplantıda, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, küresel ekonomik görünüm, ekonomi reformları kapsamında gelinen aşama ile 2022-2024 dönemine ilişkin sürdürülmekte olan ‘Orta Vadeli Program’ın hazırlık çalışmaları değerlendirilecek. DHA