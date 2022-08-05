Fuat Oktay: Kanserli hücreyi yok edecek bir ilaç teknolojisi faz 1 aşamasını bitirmek üzere

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Sadece kanserli hücreyi yakalayan ve sadece o kanserli hücreyi yok edecek bir ilaç teknolojisi şu anda hamdolsun faz 1 aşamasını bitirmek üzere bu Türkiye açısından da, çalışan arkadaşlarımız açısından da gurur duyulacak bir çalışma” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pendik’te bulunan Teknokent İstanbul’u ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Oktay’a ziyaretinde Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Teknopark Genel Müdürü Bilal Topçu, yönetim kurulu üyeleri, araştırma geliştirme firması yetkilileri ve girişimciler eşlik etti.

Oktay burada teknopark içindeki araştırma geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü kuluçka merkezinde girişimcilerden ürün ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Teknopark İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri olan Siber Akıncılar ile de sohbet eden Fuat Oktay, Siber Akıncılardan Ömer Faruk Sönmez’den bir firmanın nasıl yazılım açığını bulduklarını anlattığı hikayesini dinledi. Firmalar sunum yaparak geliştirdikleri ürün ve yazılımları anlattı.

“424 AR-GE FİRMAMIZIN OLDUĞU BİR MERKEZ”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Oktay motive etmek için geldikleri Teknopark’tan motive olarak ayrıldıklarını ifade ederek şunları söyledi;

*Rakamlara baktığımızda 424 AR-GE firmamızın olduğu bir merkez. Ve 8 bin 259 AR-GE personelimiz, yani mühendisimizin çalıştığı bir merkezimizden bahsediyoruz. Halihazırda da 2 bin 800 projemiz tamamlanmış ve yine devam eden projelerimiz var.

*Bunların içerisinde 850. Kuluçka merkezimiz var. Özellikle gençlerimize, özellikle fikri ve projesi olan insanlarımıza ben bunu nasıl hayata geçirebileceğim hiçbir şey bilmiyorum diyenlerin geleceği ve belirli bir filtreden geçtikten sonra bir kalifiye fikir ve proje kalifiyedir aşamasına geldikten sonrasında içeriye alınan bir merkez ki buradan yaklaşık şu ana kadar 300 tane firmamız çıkmış durumda.

“FAZ 1 AŞAMASINA GELEN İLAÇLARIN BURADA ÇALIŞILDIĞINA ŞAHİT OLDUK”

*İlaç firmalarımızı yakinen gördük. Özellikle kanser araştırmalarında ve akciğer kanseri yönelik çalışmaların faz 1 aşamasına gelen ilaçların burada çalışıldığına şahit olduk.

*Ve kısmet olursa da 2023 itibariyle de faz 2 aşamasına gelen ilaçlar ki bunlar muhteşem çalışmalar. 5 tane kanserle ilgili tümörleri yok edecek ama dünyadaki hali hazırdaki sistemlerden de farklı olarak teknolojilerden de farklı olarak akıllı kemoterapi diye ifade edebileceğimiz yeni yöntemlerin çalışıldığı bir merkezden bahsediyoruz.

*Bunlara şahitlik ettik. Son derece de memnun olduk. Akıllı kemoterapiden kastım da tüm vücuda kemoterapi vermekten ziyade sadece kanserli hücreyi yakalayan ve sadece o kanserli hücreyi yok edecek bir ilaç teknolojisi şu anda hamdolsun faz 1 aşamasını bitirmek üzere bu Türkiye açısından da, çalışan arkadaşlarımız açısından da gurur duyulacak bir çalışma.

*Hem kemoterapi hem radyoterapi yine aynı alanda. Hastalarımız ve hasta yakınlarımız bunu çok yakinen bilirler. Hem Türkiye’de bütün dünyada da bu böyle aslında. Vücutta beliren bazı sıkıntılar, yaralar ve benzeri şeyler. Bunların giderilmesiyle ilgili dermatolojik ürünlerin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar muhteşem çalışmalar.

“MOTOR GELİŞTİRMEYLE ALAKALI ÇOK CİDDİ PROJELER VAR”

*Motor geliştirmeyle alakalı çok ciddi projeler var. Motor geliştirmeden şu anda savunma sanayindeki motorlarımızdan ki bu Altay tanklarına kadarki gelen aşama, fırtına ve Altay tanklarına kadarki tüm aşamalardan bin beş yüz beygir gücü motorun üretilmesine kadar takvimlendirilmiş ve burada yapılan çalışmalar, MİLGEM’le ilgili çalışmalar ve diğer yine baktığımızda şu anda sondaj gemilerimizde, Fatih’te ve Abdülhamid Han’a on gün sonra teslim edilecek bir ürünü arkadaşlar bize getirdiler.

*On gün sonra teslim ediyoruz diye. Bu da çok ilginç. Bunu zaten Cumhurbaşkanımızın Fatih gemisini ziyaretinde de Filyos’u ziyaretinde de görmüştük. Üç bin metre derinlikte Türkiye’de başka bir yerde olmayan yine Türkiye’de üretilen bu biraz önceki ürünü ifade ediyorum.

*Robotik yani cerrahi bir müdahale gibi robotla üç bin metrede doğal gazın çıkarılmasını sağlayan bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu merkezde çalışılan bir şey.

YENİ UNİCORNLAR

*Nihai arzumuz şu, ben gelirken ki bir başka arzum şu idi: Biz bugüne kadar biliyorsunuz altı tane unicorn çıkardık. Yani 1 milyar dolar seviyesine ulaşan start uplar yeni başlayan girişimcilik. Altı tane çıkardık bunlardan.

*Yeni unicornlarımız, yeni adaylarımız var mıdır? Bunu öğrenmek için de ben özellikle bugünkü ziyaretlerin amaçlarından birisi de bu idi. Hamdolsun bunu da görmüş olmaktan son derece mutlu oldum. (DHA)

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