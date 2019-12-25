Fuat Oktay’dan Kanal İstanbul çıkışı!

“Kanal İstanbul gibi tarihi nitelikte büyük projeler de sizler gibi azim ve kararlılıkla çalışan müteahhitlerimizin emeğiyle yükselmeye devam edecektir.” diyen Fuat Oktay, şunları kaydetti:

* İstanbul Boğazı trafiğini azaltacak ve güvenliğini artıracak stratejik ve çevreci bir proje olan Kanal İstanbul’a ilişkin son zamanlarda ‘yaptırmayız’ diyenler ve müteahhitleri tehdit etme cüretini gösterenler oldu.

* Bunlar Marmaray’a, Osman Gazi Köprüsü’ne, İstanbul Havalimanına ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de karşı çıkmıştı. Hamdolsun hepsini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. ‘İstemezükçüler’e rağmen hepsini tamamladık. Bunu da tamamlayacağız.

* Kanal İstanbul Projesi’ne İstanbul’un geleceği ve milletimizin ortak faydası için inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak ve bitireceğiz. İnşaat sektörünün babayiğitleri olan siz tecrübeli ve dirayetli müteahhitlerimizin de boş tehditlere aldırış etmeyeceğinden zerre şüphemiz bulunmamaktadır. Türkiye’ye daha nice büyük projeler kazandırarak tarihe imza atmayı sürdüreceğiz.

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MÜTEAHHİTLERE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tüm müteahhitleri birbirlerini rakip olarak değil, güç birliği yaparak daha büyük neticeler elde edecekleri dayanışma ortağı olarak görmeye davet etti.

Güçlerini birleştiren firmaların ticari ve teknik rekabette, diğer ülkelerdeki rakiplerinden bir adım öne çıkacaklarının muhakkak olduğunu anlatan Oktay, “Bu konuda sektörün çok daha hassas, yapıcı ve vizyoner davranmasını bekliyoruz. İnşallah bu yıl sonunda da müteahhitlerimiz hedeflerine ulaşacak, hem kendileri kazanacak, hem de ülkemize kazandırmaya devam edeceklerdir.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasının ardından müteahhitlik firmalarının temsilcilerine ödüllerini takdim etti. AA