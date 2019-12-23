Fuat Oktay’dan Libya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada Libya ile varılan mutabakattan geri adım atılmayacağını söyledi.

“ORTAK KARAR ALMA HAKKINA SAHİBİZ”

Oktay, şöyle konuştu:

* Biz, sınırlarımızın ötesinden ateş ederek vatandaşlarımızın canına kastedenlerin ve bölgeyi dipsiz bir terör kuyusu haline getirenlerin kim olduğuyla değil, ne yaptığıyla ilgileniyoruz. Bu terör odaklarının arkalarında her kim olursa olsun bizim mücadelemiz en güçlü şekilde sürecektir.

* Türkiye, ne Suriye’de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak.

* Biz deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın kesiştiği noktalara dair her türlü ortak karar alma hakkına sahibiz.

* Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da gerekli askeri iş birliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz.

* Tüm adımlarımız uluslararası hukuka ve egemenlik haklarına uygundur; bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.

NE OLMUŞTU?

Türkiye ile Libya hükümeti arasında 27 Kasım’da “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştı.

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