Fuhuş çetesine ‘salatalık’ operasyonu

Adana’da Ahlak Büro Amirliği ekipleri, otoyolda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artması üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonrası operasyon başlatan polisler, fuhuş yapan ve yaptıran şahıslarla irtibata geçmek için temizlik görevlisi, seyyar satıcı ve müşteri kılığına girdi.

Şapkalarına kamera takan polisler; otoyola kadınların gerilmesini, fuhuş pazarlıklarını, yol kenarındaki araç kuyruklarını saniye saniye görüntüledi.

LOKANTADA FUHUŞ PAZARLIĞI

Aynı şebekenin bir masaj salonunu da kullandığı tespit edildi. Seyyar satıcı kılığına giren polis, salon önünde salatalık satarak izleme yaptı. Bir ekip de lokantada fuhuş pazarlığı yapan şüphelileri yan masaya oturarak takibe aldı.

DOKUZ KİŞİ TUTUKLANDI

Üç ay süren teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda sekizi kadın 23 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularının ardından ‘fuhşa aracılık, yer temin etmek’ suçlarından adliyeye sevk edildi. 23 zanlıdan dokuzu tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. (İHA)