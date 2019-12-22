Fuhuş yapılan eski devlet hastanesi temizlendi

Isparta’da madde bağımlılarının kullandığı ve fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski devlet hastanesi binasındaki çalışmaları tamamlandı.

İçeride bulunan eski yatak, yorgan, çarşaf, yastık ve diğer malzemeler bahçede toplanarak yakılarak imha edildi. Hastane binasını kötü amaçla kullanmak isteyenlerin içeri girmek için kullandıkları arka kapı, demir kapıyla kilitlendi.

ÜÇ METRELİK ÇUKUR KAPATILDI

Hastane binasının ön kısmında bulunan ve demir profille yapılmış bir merdivenle mahzene inilen giriş bölümünün çalınan kapağı da yenilendi. Mahzene inilen demir merdivenin çürüyen basamakları nedeniyle tehlike oluşturan üç metrelik çukur kapatılmış oldu.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEVRETMİŞ 2017’de Şehir Hastanesi’nin tamamlanmasının ardından atıl duruma gelen binanın 2019 temmuz ayına kadar Sağlık Müdürlüğü sorumluluğundayken daha sonra Milli Emlak Müdürlüğü’ne devrinin gerçekleştiği öğrenildi. 9 Aralık tarihinde de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’ne devrinin yapıldığı açıklandı.

YENİ

ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ OLACAK

Yaşanan son gelişmelerin ardından eski devlet hastanesi ile eski kadın doğum ve çocuk hastanesinin bulunduğu alanın Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yerleşkesi (ISUBÜ) olması yönünde karar alındığı öğrenildi. ISUBÜ’nün yapılaşma için ödenek sorununu halletmesi halinde 2020 yılı başından itibaren belli bir program dahilinde yapılaşma için harekete geçmesi bekleniyor. (DHA)