Funda Arar’dan eşiyle ilgili açıklama

Nükhet Duru’nun yeni albümü ‘Hikayesi Var’ ın partisine katılan pek çok ünlü isimden biri de şarkıcı Funda Arar oldu. Gerçekleşen ‘Listening Party’ öncesi muhabirlerin karşısına geçen Arar soruları yanıtladı ve eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarla geceye damga vurdu.

Funda Arar geceyle ilgili olarak “Nükhet için buradayız. Onunla şarkı söylemek çok keyifli” şeklinde bir yorumda bulundu. Arar, gazetecilerin “Eşinizle Sevgililer Günü’nde unutamadığınız bir anınız oldu mu?” sorusuna, “Eşim aslında romantik değildir. Hatta evlilik teklifi bile etmedi, ama duygusal besteler yapıyor. Duygusal bir eşim var. Sürpriz ve romantiklik gibi taraklarda bezi yok” karşılığını verdi.