Füniküler çizgisinde arıza

Yazan:
Alaturka Online
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Sarıyer Rumeli Hisarüstü ile Beşiktaş sahildeki Aşiyan Parkı arasında hizmet veren füniküler hattındaki seferler teknik arıza nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Metro İstanbul’un Twitter hesabından yapılan açıklamada, “F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı’mızda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır.” denildi.

Hattın Aşiyan İstasyonu’nun girişine uyarı yazısı asılarak, teknik sebepten dolayı istasyonun kapalı olduğu duyuruldu.

Rumeli Hisarüstü ile Boğaz sahilinde yer alan Aşiyan Parkı arasında inşa edilen F4 Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı 28 Ekim’de hizmete açılmıştı. (AA)

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